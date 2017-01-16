Томские антимонопольщики нашли нарушения в работе САХа

Томская антимонопольная служба признала «Спецавтохозяйство» нарушителем закона «О защите конкуренции».

По мнению УФАС, нарушение выразилось в том, что закупая оргтехнику почти на миллион рублей, САХ выставил требование о наличии у участника конкурса магазина либо склада на территории Томска. Данное требование ограничивает круг участников закупки и нарушает Конституцию РФ, установившую единство экономического пространства на территории России. «Организации, не обладающие магазином или складом на территории города Томска, а имеющие их, скажем, в Кемерове или Красноярске, в результате действий заказчика лишились возможности принять участие в размещении заказа», — сообщает УФАС по Томской области.

«В последнее время при рассмотрении заявлений мы все чаще выявляем факты, когда заказчики при размещении заказа не следуют требованиям своего же Положения о закупках. Комиссии нередко предъявляют участникам дополнительно незаконные требования Это приводит, как правило, к ущемлению интересов участников торгов и создает условия для злоупотреблений», — сообщает руководитель антимонопольного управления Владимир Шевченко.

Поводом для проверки запроса котировок в электронной форме послужила жалоба ООО «Компания Системные Решения» на действия комиссии УМП «Спецавтохозяйство» по рассмотрению заявок на участие. Начальная цена договора составила 829 567,54 рублей.

Антимонопольный орган установил, что УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» необоснованно отклонило заявку ООО «Компания Системные Решения», сославшись на несоответствие заявки юридического лица требованиям документации, а именно – по причине отсутствия подписи уполномоченного лица и печати. Между тем, как выяснилось, заявка участника содержала электронную цифровую подпись. Кроме того, ни документация о закупке, ни положение о закупке УМП «Спецавтохозяйство» не содержали требований о необходимости подачи заявки, заверенной печатью.

По результатам рассмотрения жалобы антимонопольный орган выдал предписание «Спецавтохозяйству» об отмене протокола рассмотрения заявок.

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