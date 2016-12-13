Томские активисты планируют выпустить для бездомных памятки

Памятки будут содержать информацию об учреждениях, в которых бездомные люди смогут переночевать и получить горячую еду.

Идея выпустить информационные памятки пришла организатору благотворительного проекта «Добродей» Ксении Петренко.

«По вторникам к нам на раздачу горячих обедов приходит очень много бездомных людей, — рассказала Ксения Петренко. — Приходят те, кому нужна помощь в навигации по городу. Люди не знают, где можно покушать, где можно остаться ночевать, если очень холодно на улице. Когда мы связались с другими приютами, которые оказывают помощь не только материального, но и медицинского и юридического характера, то решили, что у бездомных должна быть такая информация».

В планах у активистов проекта «Добродей» обустройство обогревательных пунктов для бездомных.

«В приюте люди могут находиться только ночью, днем их выпускают на улицу. В Москве и Санкт-Петербурге есть такие пункты, а в Томске нет. К властям мы пока с такой идеей не обращались, но надеемся, что с созданием пунктов обогрева они нам помогут», — сказала Ксения Петренко.

Она добавила, что в настоящее время нужны люди, которые смогли бы распечатать данную памятку, а также раздать памятки бездомным в своем районе. О том, как помочь благотворительному проекту «Волшебник Добродей», а также посмотреть, как выглядит памятка для бездомных, можно в официальной группе «ВКонтакте».

Метки: бездомные, памятка для бездомных, проект "Добродей", Томск, Томская область