Томская вертикаль ледолазания. Фоторепортаж.
В Томске стартовал этап VI Кубка России по ледолазанию. Местом проведения престижных соревнований стал бывший трамплин в Академгородке.
На прежних конструкциях возвели трассы дистанций отвечающие современным требованиям.
Ледовая вертикаль.
Участница готова "порвать" трассу.
Толпы болельщиков на ледодроме.
Спортсмены соревнуются в двух дисциплинах - трудности и скорости. При скоростном подъеме участники взбираются на ледовую стену высотой 15 метров. В лучших попытках на это уходит менее 30 секунд.
Борьба на скоростной дистанции.
Финиш на высоте многоэтажного дома.
Напряженное внимание. Зрелище действительно захватывает.
Протяженность дистанции на трудность 21 метр с нависающими плоскостями. "Рельеф" сложный и требует специальных навыков и снаряжения. На попытку дается 4 минуты.
Дистанция на трудность.
Бдительные судьи.
Лишь бы страховка не подвела...
А кому сейчас легко?
В стартах принимают участие десятки спортсменов из Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Уфы и многих сибирских городов. Одновременно с этапом Кубка России проходит чемпионат Томской области и Всероссийское юношеское первенство. Финалы состоятся в воскресенье 22 января.
На всякий случай...
Как он там держится?
Метки: ледолазание, Томск
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Фото: Александр Сакалов.