Томская вертикаль ледолазания. Фоторепортаж.

В Томске стартовал этап VI Кубка России по ледолазанию. Местом проведения престижных соревнований стал бывший трамплин в Академгородке.

На прежних конструкциях возвели трассы дистанций отвечающие современным требованиям.

Ледовая вертикаль.

Участница готова "порвать" трассу.

Толпы болельщиков на ледодроме.

Спортсмены соревнуются в двух дисциплинах - трудности и скорости. При скоростном подъеме участники взбираются на ледовую стену высотой 15 метров. В лучших попытках на это уходит менее 30 секунд.

Борьба на скоростной дистанции.

Финиш на высоте многоэтажного дома.

Напряженное внимание. Зрелище действительно захватывает.

Протяженность дистанции на трудность 21 метр с нависающими плоскостями. "Рельеф" сложный и требует специальных навыков и снаряжения. На попытку дается 4 минуты.

Дистанция на трудность.

Бдительные судьи.

Лишь бы страховка не подвела...

А кому сейчас легко?

В стартах принимают участие десятки спортсменов из Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Уфы и многих сибирских городов. Одновременно с этапом Кубка России проходит чемпионат Томской области и Всероссийское юношеское первенство. Финалы состоятся в воскресенье 22 января.

На всякий случай...

Как он там держится?

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