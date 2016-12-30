Томская прокуратура потребовала вернуть из частной собственности федеральный пруд

Проверка по факту незаконного нахождения в частной собственности пруда, расположенного на ручье Савин Лог в окрестностях поселка Зональная станция.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, еще в 2008 году администрацией Томского района из земель фонда перераспределения образован земельный участок площадью 257 600 кв.м., расположенный на 3-ем километре автодороги Зональная Станция – Мирный. Данный земельный участок органом местного самоуправления предоставлен ООО «Агротеховощ» для эксплуатации и обслуживания сооружения - искусственного водоема. Впоследствии этот участок несколько раз перепродавался и в настоящее время находится в частной собственности у кемеровской компании ООО «КузбассИнвестСтрой». Более того, при последней продаже земельного участка согласно договору об ипотеке на него установлено обременение в пользу ОАО «Промсвязьбанк».

Вместе с тем прокурорской проверкой, проведённой с привлечением специалистов отдела водных ресурсов по Томской области Верхне-Обского бассейнового водного управления Росводресурсы и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, установлено, что на указанном земельном участке расположен пруд – водный объект естественного происхождения. Пруд образован на водотоке, имеет гидравлическую связь с естественным водным объектом – ручье Савин Лог, находящейся в федеральной собственности.

Учитывая, что водный объект принадлежит Российской Федерации, земельный участок, на котором он находится, не мог быть предоставлен в частную собственность юридическому лицу. Таким образом, сделка купли-продажи водного объекта противоречит закону.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным образования земельного участка на 3-ем километр автодороги Зональная Станция – Мирный, отсутствующим права собственности на него ООО «КузбассИнвестСтрой» и обременения указанного права в виде ипотеки, а также истребования земельного участка из незаконного владения юридического лица.

Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Метки: суд, пруд, ручей Савин Лог, Зональная станция, Томск, Томская область, прокуратура