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Томская полиция просит сообщать о нелегальных игровых точках
14:05 02.01.2017
Областное управление министерства внутренних дел просит жителей Томской области помочь в борьбе с нелегальным игорным бизнесом.
Цель акции, как говорится в пресс-релизе ведомства, совместная борьба жителей региона и сотрудников органов внутренних дел с незаконными игорными заведениями, а также пресечение деятельности отдельных автоматов, маскирующихся под платежные терминалы. Каждый житель города и области может сообщить в органы внутренних дел имеющуюся информацию о незаконной игорной деятельности, а также направить фото и видеоматериалы на адрес электронной почты na_strazhe_poryadka_02@mvd.ru.
Метки: Томск, Томская область, томская полиция, нелегальные игровые автоматы
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В каком городе находится "Томская полиция"?
Почему "Спортбет" не закрывают? Не говорите только что там только ставки на спорт) Хлопают только "векселя" и "холитрейд" и все игроки ушли в спортбет)
Население должно сообщать полиции где можно срубить бабки