Томская полиция просит сообщать о нелегальных игровых точках

Областное управление министерства внутренних дел просит жителей Томской области помочь в борьбе с нелегальным игорным бизнесом.

Цель акции, как говорится в пресс-релизе ведомства, совместная борьба жителей региона и сотрудников органов внутренних дел с незаконными игорными заведениями, а также пресечение деятельности отдельных автоматов, маскирующихся под платежные терминалы. Каждый житель города и области может сообщить в органы внутренних дел имеющуюся информацию о незаконной игорной деятельности, а также направить фото и видеоматериалы на адрес электронной почты na_strazhe_poryadka_02@mvd.ru.

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