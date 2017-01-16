Томская фабрика продавала обувь без соответствующей маркировки

Областная прокуратура нашла факты нарушения закона при продаже обуви, кожгалантереии и одежды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на этикетках товаров не было информации о стране-изготовителе, импортерах, дате изготовления, руководстве по уходу, а также единого знака обращения на рынке. Кроме того, отсутствовала товарно-сопроводительная документация на реализуемую продукцию.

Кроме того, компанией ООО «РОНОКС» не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, не осуществляется. Не определена периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия.

В настоящий момент возбуждены административные дела за нарушения продавцом требований технических регламентов. Санкция статьи подразумевает штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Метки: "Ронокс", обувь, проверка прокуратуры, Томск, Томская область