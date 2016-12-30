Томская береста заняла второе место на крупнейшей российской выставке ремесел

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На XXI выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка» Томскую область представили художники Ирина Ужан, Константин Прокофьев, Анастасия Куценко — мастера фабрики ООО «Богара ЛТД».

В номинации «Туристический сувенир» с продукцией, посвященной Томску, II место завоевал Константин Прокофьев.

На выставке, завершившей свою работу в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне, были представлены произведения по 14 направлениям народных промыслов от 1500 участников - организаций, мастеров и художников из 65 регионов России. Выставку посетили более 64 тысяч человек.

Участники соревновались в номинациях: «Люблю тебя, Петра творенье!», «Туристический сувенир России», «Сувенир «Чемпионат мира по футболу - 2018 в России», «Пчела в изделиях народных мастеров и художников», «Дорогая моя Столица», «Охота. Традиции и современность», «За сохранение традиций народного искусства», «Народная игрушка».

Произведения конкурсантов от Томской области можно увидеть в художественном музее на региональной выставке «Ремесла Томского края».

Напомним, предприятие «Богара ЛТД» в этом году внесли в список традиционных российских ремесел — единственное предприятие по производству бересты в России. Теперь томская береста находится в одном списке наряду с хохломой и гжелью.

Метки: Томск, Томская область, "Богара ЛТД", томская береста