«Томскавтотранс» собирается арендовать 15 автобусов за 43 млн рублей

Аренда одного автобуса в месяц будет обходиться автотранспортному предприятию в 60 тысяч рублей.

Данная информация появилась на сайте госсзакупок.

Номер извещения 31604518355

Речь идет о праве заключения договора аренды (субаренды) с правом последующего выкупа 15 автобусов для нужд ОАО «Томскавтотранс». Заказчик ОАО «Томскавтотранс»

Дата окончания подачи заявок 30 декабря этого года. Дата подведения итогов 9 января 2017 года.

Начальная цена договора: 43 215 000 рублей

Сроки предоставления транспортных средств в аренду:

— первая партия транспортных средств в количестве 5 единиц должна быть предоставлена в аренду с 25 января 2017 г.;

— вторая партия в количестве 10 единиц должна быть предоставлена в аренду с 20 февраля 2017 г.

По настоящему договору стороны предусмотрели условие о выкупе Арендатором автобусов по окончании срока аренды. Сумма пока не определена.

Более 43 миллионов рублей Томскавтотранс должен выплатить за 4 года. Получается один ПАЗик обойдется Томскавтотрансу в 2 млн 881 тысячу рублей.

Ранее инвестор «Регион-транс», обещавший возродить Томскавтотранс, уверял ТВ2, что именно инвестор приобретает эти 15 автобусов у компании "ТомАвто" (Сергей Бауэр).

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