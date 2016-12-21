«Томскавтотранс» собирается арендовать 15 автобусов за 43 млн рублей
Аренда одного автобуса в месяц будет обходиться автотранспортному предприятию в 60 тысяч рублей.
Данная информация появилась на сайте госсзакупок.
Речь идет о праве заключения договора аренды (субаренды) с правом последующего выкупа 15 автобусов для нужд ОАО «Томскавтотранс». Заказчик ОАО «Томскавтотранс»
Дата окончания подачи заявок 30 декабря этого года. Дата подведения итогов 9 января 2017 года.
Начальная цена договора: 43 215 000 рублей
Сроки предоставления транспортных средств в аренду:
— первая партия транспортных средств в количестве 5 единиц должна быть предоставлена в аренду с 25 января 2017 г.;
— вторая партия в количестве 10 единиц должна быть предоставлена в аренду с 20 февраля 2017 г.
По настоящему договору стороны предусмотрели условие о выкупе Арендатором автобусов по окончании срока аренды. Сумма пока не определена.
Более 43 миллионов рублей Томскавтотранс должен выплатить за 4 года. Получается один ПАЗик обойдется Томскавтотрансу в 2 млн 881 тысячу рублей.
Ранее инвестор «Регион-транс», обещавший возродить Томскавтотранс, уверял ТВ2, что именно инвестор приобретает эти 15 автобусов у компании "ТомАвто" (Сергей Бауэр).
Метки: Томск, Томская область, Томскавтотранс, Регион-транс, ТомАвто, аренда ПАЗиков, госзакупки
Ссылки по теме
- ВОТ ЗАЖГЛИ, ТАК ЗАЖГЛИ... - tv2.tomsk.ru, 15.12.16
- ПЕРЕВОЗЧИКИ УГРОЖАЮТ БЕЛОМУ ДОМУ СУДОМ - tv2.tomsk.ru, 05.12.16
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
Мэрия Томска сообщала, что из-за отсутствия денег в бюджете города- половина пенсионеров получит свои 5 000р во втором полугодии
Меня волнует только две причины: почему в томске не работают социальные помощи для нищих пенсионеров( будут ли когда-нибудь выдавать нищим пенсионерам БЕСПЛАТНО ХЛЕБ?)) и почему в январе не будут выплачены Путиным 5 000р??
И проезд соответственно повысится!
И проезд соответственно повысится!
Эти автобусы позолочены что ли!