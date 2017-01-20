«Томскавтотранс» объявил повторный аукцион на аренду 15 автобусов за 43 млн рублей

«Томскавтотранс» повторно объявил конкурс на арендодателя, который бы предоставил компании 15 пассажирских автобусов. Предприятие готово платить за аренду до 60 тысяч рублей в месяц за один автобус.

Ранее планировалось, что инвестор закупит до середины 2017 года 78 автобусов. Но пока ни одного автобуса инвестор так и не купил. Осенью 2016 года сам «Томскавтотранс» арендовал пять автобусов, плюс два поступили по программе «Доступная среда». В декабре «Томскавтотранс» выступил заказчиком на аренду с последующим правом выкупа 15 автобусов. Начальная цена контракта составляла 43,21 миллиона рублей. Эту сумму предприятие должно было заплатить в течение четырех лет. Получается, что один автобус бы обошелся «Томскавтотрансу» в 2 млн 881 тысячу рублей. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствие заявок.

Теперь «Томскавтотранс» объявил повторную закупку, сумма контракта (а значит и аренды) осталась прежней. Дата и время подведения итогов (по местному времени заказчика) 25 января 2017 года в 17.00.

Первую партию автобусов должны арендовать 7 февраля, вторую партию — с 20 февраля.

Ранее инвестор «Регион-транс», обещавший возродить Томскавтотранс, уверял ТВ2, что именно инвестор приобретает эти 15 автобусов у компании "ТомАвто" (Сергей Бауэр).

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