«Томскавтотранс» не смог арендовать автобусы за 43 млн рублей

«Томскавтотранс» не смогло найти арендодателя, который бы предоставил компании 15 пассажирских автобусов. Предприятие было готово платить за аренду до 60 тысяч рублей в месяц за один автобус.

Ранее планировалось, что инвестор закупит до середины 2017 года 78 автобусов. Осенью 2016 года купили только семь из них. В декабре «Томскавтотранс» выступил заказчиком на аренду с последующим правом выкупа 15 автобусов. Начальная цена контракта составляла 43,21 миллиона рублей. Эту сумму предприятие должно было заплатить в течение четырех лет. Получается, что один бы автобус обошелся «Томскавтотрансу» в 2 млн 881 тысячу рублей.

Планировалось, что первая партия автобусов в количестве пяти единиц будет предоставлена в аренду с 25 января 2017 года; вторая партия в количестве десяти единиц — с 20 февраля.

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен не было подано ни одной заявки на участие в запросе цен. В связи с тем <…> запрос цен признается несостоявшимся», — говорится в протоколе аукциона.

Ранее инвестор «Регион-транс», обещавший возродить Томскавтотранс, уверял ТВ2, что именно инвестор приобретает эти 15 автобусов у компании "ТомАвто" (Сергей Бауэр).

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