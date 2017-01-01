Томск занял 25 место в рейтинге городов по итогам 2016 года

Томск занял в рейтинге 25-ю строчку, набрав 23 138 голосов, в рейтинге «Город России — национальный выбор», сообщается на сайте проекта.

В 2015 году Томск занял в этом рейтинге 16-е место, в 2014 году — десятое. При этом, из сибирских городов в 2016 году в рейтинге выше позиции только у Иркутска (13-е место, 46 645 голосов) и Кызыла (19-е место, 32 295 голосов). Красноярск оказался на 33-м месте, Абакан — на 36-м, Барнаул — на 70-м, Омск — на 76-м, Новосибирск — на 80-м, Кемерово — на 81-м.

На первом месте рейтинга оказалась столица Ингушетии — город Магас, за которого проголосовало 333 340 человек. На последнею строчку занимает Пермь, получавшая чуть больше тысячи голосов. Москва в рейтинге оказалась на 51-й строчке, Санкт-Петербург — на 64-й.

Интернет-проект «Город России — национальный выбор», имеющий всероссийский масштаб, организован в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия российской государственности. В 2016 году в нем участвовали больше 8 млн россиян, которые выбирали между 83 городами.

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