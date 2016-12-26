Томск стоит в максимальных десятибалльных пробках

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Пробки в Томске достигли максимальных десяти баллов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Так в настоящее время практически парализовано движение на Дальне-Ключевской, Большой Подгорной, Бердской, проспектах Мира, Фрунзе и Ленина, Героев Чубаровцев, Сибирской, Киевской, Енисейской, Усова, Рабочей. Затруднено движение на Иркутском тракте, Пушкина, Транспортной, 79-й Гвардейской Дивизии, Ижевской, 5-й Армии, Розы Люксембург, Бакунина, Яковлева, Красноармейской, Герцена, на Комсомольском проспекте, на Кирова, Елизаровых и Учебной. Кроме того сервис фиксирует шесть аварий, произошедших в различных частях города.

Добавим, что пробки существенно затрудняют работу городских экстренных служб. Так, житель города обратился к инспекторам ДПС, чтобы те помогли ему оперативнее добраться до его дочери, которая получила травму. По словам отца, его дочь сидела на снегу, так как встать самостоятельно не могла и нуждалась в экстренной медицинской помощи.

«Инспекторы ДПС не остались равнодушными и согласились оказать содействие этой семье. На патрульном автомобиле они сопроводили томича к своему ребенку, минуя пробку. Затем полицейские обеспечили беспрепятственный проезд автомобилю скорой медицинской помощи. Этому спецавтомобилю также было проблемно добраться до места произошедшего. Инспекторы помогли бригаде медиков подъехать к пострадавшей, а затем сопроводили их до медицинского учреждения», — отмечают в областном УМВД.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения в Томске быть корректными и вежливыми на дорогах. Автомобилистов просят уступать дорогу транспорту оперативных служб со включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

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