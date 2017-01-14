Томск присоединится к всероссийской акции «Серая шейка 2017»

В рамках акции пройдут учёты зимующих в Томской области водоплавающих птиц и фотоконкурс «Утиное селфи».

В Томске координатором акции является заместитель директора Экологического Центра «Стриж» Андрей Баздырев.

Акция состоится в субботу-воскресенье, 14-15 января 2017 г.

Для участия в фотоконкурсе необходимо разместить сделанные фотографии зимующих водоплавающих птиц в специальном альбоме конкурса в группе ВК https://vk.com/event136749168.

Задача конкурса — помочь людям обратить внимание на птиц, которые часто живут рядом с человеком и, нередко, нуждаются во внимании и поддержке. В конкурсе участвуют не только селфи в строгом смысле этого слова, но и любые другие фотографии птиц и людей с птицами. Фотографии можно делать уже сейчас и выкладывать еще неделю после акции.

В рамках учёта численности зимующих водоплавающих птиц планируется обследование незамерзающих водоёмов, где отмечается зимовка уток. В Томске эти места находятся преимущественно в нижнем течении реки Ушайки (между проспектом Комсомольским и пл. Ленина). Зимовка уток также возможна выше по течению — до Степановки, а также в местах сброса вод с Северской ТЭЦ.

Поскольку силами организаторов акции одновременно охватить все эти участки не возможно, центр «Стриж» просит горожан помочь с учётом, особенно в районе Михайловской рощи и Степановки. Подробно с правилами поведения учёта можно познакомиться на сайте Союза охраны птиц России http://www.rbcu.ru/news/press/32923/.

Более подробная информация об акции размещена на сайте ЭЦ Стриж http://strizh.tsu.ru/

Метки: Томск, Томская область, утиное селфи, «Серая шейка 2017», центр «Стриж», учет уток