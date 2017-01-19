Томичи жалуются на работу перевозчика по маршруту 8-9

По словам томичей, график и схема движения маршрута 8-9 перевозчиком не соблюдается.

«Каждый день водители 8-9 маршрута занимались творчеством. Ездили в любую сторону, в какую захотели. И каждый день я звонил и спрашивал, как мне сегодня доехать», — рассказывает пассажир маршрута Юрий Владимирович. — В 2016 году автобус ходил по графику, сейчас же непонятно, как маршрутка поедет. Либо водитель поедет по Розе Люксембург, либо по Ленина, либо вообще не поедет. После 21.00 на Бахтин я уехать не могу, приходится такси заказывать. Автобусы просто не ходят. Я разговаривал с перевозчиком, говорил ему, что сейчас он собирает сливки и сметану. А все проблемы достаются нам, пострадали мы».

Юрий Владимирович и сегодня на заседании комитета гордумы по транспорту спросил у главы департамента Ольги Свахиной, как ему добраться домой. Ольга Свахина ответила, что 8-9 должен ходить строго по маршруту. А уже несколько дней работу данного маршрута проверяют специалисты, которые фиксируют возможные нарушения и следят за интервалами автобусов.

«Перевозчики должны понимать, что неисполнение условий контракта ведет к его расторжению», — подчеркнула она.

В свою очередь, житель Тимирязево Антон Фатеев сказал, что в контрактах, заключенных мэрией с победителями конкурсов на автобусные маршруты, не прописаны штрафные санкции.

«В контракте на двух страницах требования к перевозчикам, но обязательств перевозчиков по их выполнению нет, — рассказал Антон Фатеев. — Есть общие фразы про то, что будут выписаны штрафы, а администрация вправе расторгнуть контракт. Когда она расторгнет контракт, в документе не прописано. Т.е. можно написать предписание до декабря 2019 года, и перевозчик будет спокойно возить с нарушениями».

Ранее сообщалось, что на горячую линию поступило больше 1500 обращений от томичей. Однако не все жители недовольны новой схемой. По словам депутата городской думы от Академического округа Виктор Носов, транспортная доступность Сибирской, Академической, Академгородка и Зеленых горок улучшилась.

«Никому из нас с понедельника не удавалось начать хорошую новую жизнь, заняться спортом, сесть на диету, — отметил Виктор Носов. — На все изменения нужно какое-то время. Нужно дать мэрии время на исправление ошибок. Сейчас они как раз ошибки собирают и исправляют. Нужно дать возможность и не делать резких движений».

Метки: Томск, Томская область, маршрутная сеть, новая маршрутная сеть, жалобы томичей, Ольга Свахина, Виктор Носов