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Томичи жалуются на незаконную разгрузку снега
14:13 18.01.2017
Тэги: снегоотвалы, уборка снега
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Несколько грузовиков, вывозящих снег с территории города, не доехали до снегоотвала и вывалили снег на проезжую часть.
- Об этом ТВ2 рассказал наш читатель.
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- «Сегодня ночью с 17 на 18 января на несколько десятков тонн увеличилось количество снега на Коларовском тракте, на дороге Томск — Зональная станция. Несколько автомобилей, вывозящих снег из города, разгрузились непосредственно в кармане остановки общественного транспорта «2-й переезд». Другие высыпали снег на проезжую часть в районе перекрестка Коларовский тракт — Континентальная, перегородив одну полосу для движения по Континентальной. Вот такой дешевый вариант уборки снега с соответствующим отношением к пешеходам и водителям», — написал томич.
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- Ранее сообщалось, что в Томске для организации снегоотвалов определено семь мест. Депутаты официально утвердили городские места снегоотвалов, которые расположены по адресам: ул. Мостовая, 40а, пос. Хромовка, 35/2, ул. Высоцкого, 22а, ул. Мелиоративная 10/5 (пос. Предтеченск), ул. Мелиоративная, 24/4 (пос. Предтеченск), ул. 2-я Лесная, 75/5, в районе Кузовлевского тепличного хозяйства и в районе ул. Березовой.
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- Три основных снегоотвала рассчитаны на вывоз 500 тысяч тонн снежной массы. Помимо этого у города есть еще ряд резервных площадок. Самый большой снегоотвал на улице Мостовой способен вместить за зиму 300 тысяч тонн. Именно сюда в настоящее время вывозят снег все сторонние предприятия и социальные партнеры администрации. Мэр Томска Иван Кляйн поручил найти площадку под снегоотвал в южной части города.
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- Метки: уборка снега, снегоотвалы, Томск, Томская область
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