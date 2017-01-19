Томичи жалуются на несоблюдение интервалов движения общественным транспортом
Сегодня на комиссии Думы города Томска по транспорту обсуждают новую маршрутную сеть. За первую половину января по телефонам горячей линии было принято более полутора тысяч звонков. 60% жалоб касалась несоблюдения интервала движения, сообщает корреспондент ТВ2 с заседания комиссии.
По словам председателя комитета по транспорту города Томска Ольги Свахиной, все претензии поступившие на телефон горячей линии сейчас анализируются в мэрии. Наибольшее количество нареканий по 36-37 и 8-9 маршрутам. По 36-37 маршрутам, которые проходят через Тимирязево, уже проведено собрание жителей. Жалобы обоснованы, считает представитель мэрии. Если перевозчик не устранит их, то администрация рассмотрит вопрос о расторжении контракта.
Другая по численности звонков жалоба — отсутствие кондукторов. Количество претензий по курению водителей за рулем и громкой музыке в салоне незначительное.
Ольга Свахина на заседании комиссии рассказала, что ежедневно проводится линейный контроль, проверяются маршруты с наибольшим количеством жалоб. Контролеры смотрят на наличие в автобусах системы Глонасс и видеонаблюдения, а так же на внешний вид салона. Ежедневно на стол мэру поступает отчет о работе новой маршрутной сети. Уже даны поручения начать работу с теми, кто нарушает условия контракта.
Метки: новая маршрутная сеть, Дума города Томска, Томск
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Почему наши градоначальники вынуждают народ добираться до работы с пересадками? Для кого была придумана новая маршрутная сеть? Уж точно не для блага людей. Верните на дороги Томска маршруты автобусов, которые были до этой "реорганизации".
Глонас проверяют, как сказал Лавров Дебилы. Какой глонас который остановки обьявляет. Речь идет о регистраторах времнени работы конкретного водителя, А он зашкаливает по 14-18 часов в сутки. Цифры не мыслимые. О какой тут безапасности может идти речь. За дураков нас Мэрия держит и всякие свахины
Когда уже эту Свахину снова уборщицей назначат, надоело слушать ее вранье!!!!
Схема составлена так ,что не которой части население приходится ездить с пересадками ,платить за проезд приходиться по два раза . Мэрия , а кто компенсирует пассажирам эти расходы. Графики,больше автобусов ,все это конечно хорошо, но есть одно - допустим интервал движение по графику около 10 минут, в эти 10 минут должен пройти ещё автобус ,т.е автобус паралейного или другого маршрута ,пока этого не будет сделано народ на остановках всегда будет,в дальнейшем будет монополизации одного маршрута и диктовать условия будет он , а не мэрия, сейчас идёт становления маршрутов и хозяева этих маршрутов утрисают ,соглашаются и т.д..., чтобы этого не было нужно создавать "конкурента" этому хозяину. Если этот "хозяин" встанет в "позу", то всегда можно развернут " конкурента".