Томичи жалуются на несоблюдение интервалов движения общественным транспортом

Сегодня на комиссии Думы города Томска по транспорту обсуждают новую маршрутную сеть. За первую половину января по телефонам горячей линии было принято более полутора тысяч звонков. 60% жалоб касалась несоблюдения интервала движения, сообщает корреспондент ТВ2 с заседания комиссии.

По словам председателя комитета по транспорту города Томска Ольги Свахиной, все претензии поступившие на телефон горячей линии сейчас анализируются в мэрии. Наибольшее количество нареканий по 36-37 и 8-9 маршрутам. По 36-37 маршрутам, которые проходят через Тимирязево, уже проведено собрание жителей. Жалобы обоснованы, считает представитель мэрии. Если перевозчик не устранит их, то администрация рассмотрит вопрос о расторжении контракта.

Другая по численности звонков жалоба — отсутствие кондукторов. Количество претензий по курению водителей за рулем и громкой музыке в салоне незначительное.

Ольга Свахина на заседании комиссии рассказала, что ежедневно проводится линейный контроль, проверяются маршруты с наибольшим количеством жалоб. Контролеры смотрят на наличие в автобусах системы Глонасс и видеонаблюдения, а так же на внешний вид салона. Ежедневно на стол мэру поступает отчет о работе новой маршрутной сети. Уже даны поручения начать работу с теми, кто нарушает условия контракта.

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