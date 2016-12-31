В Томске в новогоднюю ночь электротранспорт и ряд автобусов будут ходить до 4 утра

Городской транспорт будет ходить в новогоднюю ночь до 4 утра, сообщает пресс-служба мэрии.

Так на линию выйдут семь троллейбусов и три трамвая. Троллейбус № 1 выйдет на линию в 21:10, № 2 — в 21:45, № 3 — в 21:00 и 22:00, № 4 — в 21:35, № 6 — в 21:15, № 7 — в 21:50. Трамвай № 1 начнет работу в 21:03 и 21:30, № 5 — в 21:28. Проезд в трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет стоить 30 рублей.

1 января трамваи и троллейбусы начнут работу с 08:30 в соответствии с расписанием выходного дня. Со 2 по 8 января электротранспорт будет работать по графикам выходного дня.

Автобусные маршруты №№ 10, 11, 13/14, 20, 38 в новогоднюю ночь работать не будут. Маршрутки №№ 2, 3, 4, 5, 8/9, 12, 16, 19, 23, 24, 25/52, 26, 29, 30/33, 53 в новогоднюю ночь планируют возить пассажиров до четырех утра с интервалом от 20 до 30 минут.

Автобусы №№ 36, 37 будут ездить из Тимирязевского до площади Новособорной, туда же в 00:15 можно будет уехать на автобусе № 22 из Спутника В это же время автобусы № 31 поедут до Новособорной из поселка Мясокомбинат, а № 32 — из 2-го поселка ЛПК. Обратно автобусы этих маршрутов отправятся в 02:15. На время фейерверка на Новособорной с 00:45 до 01:30 ночи пассажирский автотранспорт, проходящий мимо площади, приостановит движение.

1 января работа пассажирского транспорта начнется позже, чем в обычные дни, и будет организована с 09:00 с интервалом не более 20 минут. Последний рейс автобусных маршрутов отправится от начальных остановок не ранее 21:00, время отправления для кольцевых маршрутов (№№ 8/9, 13/14, 52/52, 30/33) — 20:30.

2 и 3 января автобусные маршруты начнут перевозки с 07:30 и с интервалом не более 15 минут. С 4 по 8 января пассажирский транспорт будет работать по воскресным графикам.

Цена проезда в автобусах будет не выше 30 рублей.

Напомним, с 1 января 2017 года в Томске на 1 рубль повысится стоимость проезда в городском транспорте. Теперь стоимость проезда для обычных пассажиров в маршрутках повысится до 18 рублей, для пенсионеров – до 15 рублей. В электротранспорте обычные пассажиры будут платить 16 рублей, для пенсионеров цена останется прежней — 12 рублей. Максимальная цена за провоз багажа не изменится и будет составлять 10 рублей.

Новая маршрутная сеть начнет работать в Томске с 1 января. Согласно контракту, частные перевозчики будут обязаны бесплатно перевозить 58 категорий льготников, куда входят полицейские, работники почты при исполнении своих служебных обязанностей, инвалиды всех категорий и сопровождающие их лица, ветераны труда и т.д.

В данный момент круг льготников ограничен ветеранами Великой отечественной войны, военными вдовами и блокадниками.

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