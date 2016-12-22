Томичи не смогут протестовать рядом с вокзалами, речпортами и аэропортами
Фото: Агентство новостей ТВ2
Томские депутаты на очередном собрании областной думы определили список мест, где нельзя проводить пикеты и митинги. Они в двух чтениях приняли соответствующие поправки к областному закону.
С принятием поправок томичи не смогут проводить публичные мероприятия на расстоянии менее 100 метров от вокзалов, аэропортов, речных вокзалов.
«Эти меры, в первую очередь, направлены на предотвращение угроз безопасности. Аналогичные меры уже действуют более чем в 50 регионах РФ», — сказал председатель комитета общественной безопасности Владимир Мысин.
Напомним, что с конца 2013 года в Томске определен список мест для публичного выражения общественного мнения. Там разрешается проводить публичные мероприятия в форме собрания численностью до 150 человек без уведомления властей. В Томске в список вошли площадь перед ДТН «Авангард» на улице Бела Куна, 20 и площадь перед ТЦ «Томские товары» на улице Красноармейской, 122.
Кроме того, установлено минимальное допустимое расстояние между участниками одиночных пикетов — 30 метров и запрещено проводить акций протеста рядом с пожарными частями, станциями «скорой» и зданием обладминистрации.
Добавим, что проведение пикетов регулируется статьей 20.2 КоАП «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Нарушителям данной статьи грозит арест до десяти суток либо штраф от 20 до 30 тысяч рублей.
Метки: Томск, Томская область, пикеты, проведение пикетов, проведение митингов,
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..мы в детстве вообще проводили собрания единомышленников в форме пикника в лагерном саду))