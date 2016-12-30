Томичи могут собрать подарки детям-сиротам

Благотворительная акция по сбору подарков для детей из областного дома ребенка проходит в ТПУ.

Как сообщает пресс-служба мэрии, помочь могут все желающие. Томичи могут принести памперсы, предметы гигиены, а также игрушки и одежду.

Сейчас в детском доме не хватает средств гигиены для самых маленьких. Можно принести детские присыпки, мыло, влажные салфетки, а также вещи и игрушки для малышей. Подарки можно оставить в общежитии ТПУ № 17, расположенном на улице Вершинина, 48, в комнате № 312а или на вахте. Акция бессрочная.

Задать вопросы, касающиеся акции, и договориться о передаче вещей можно по телефону 8-913-100-44-55.

Метки: помощь сиротам, ТПУ, помощь детям, Томск, Томская область