Томичи могут пожаловаться на обновленную маршрутную сеть по телефону

Томичи могут позвонить в Центр контроля и организации пассажирских перевозок по телефону 28-29-06 и пожаловаться на работу обновленной маршрутной сети.

С 1 января в Томске заработала новая маршрутная сеть. Ранее в Томске прошли торги на 20 автобусных маршрутов. Согласно условия контракта, победители должны осуществлять перевозки по городским маршрутам могут только те автобусы, которые эксплуатируются не больше 12 лет. Также частные перевозчики будут обязаны бесплатно перевозить 58 категорий льготников, куда входят полицейские, работники почты при исполнении своих служебных обязанностей, инвалиды всех категорий и сопровождающие их лица, ветераны труда и т.д. Также в автобусах должен работать кондуктор, водителю запрещается транслировать музыку и рекламные сообщения, разговаривать по телефону без использования Bluetooth-устройства и курить в салоне. Кроме того, в салоне должно быть чисто, окна должны быть свободны от штор, закрывающих обзор для пассажиров.

«Ехал утром из гостей с пересадкой, в обоих автобусах кондуктора, как не было, так и нет... А в одном музыка играла и водитель курил», — сообщил Сергей Константинов ТВ2.

Пожаловаться на работу автобусов томичи могут по телефону 28-29-06 (работает автоответчик). За полгода в Центр контроля и организации пассажирских перевозок поступило около пятисот жалоб. По статистике, чаще всего пассажиры жалуются, что автобусы проезжают мимо остановок, а каждая шестая жалоба касается конфликта с водителем.

Добавим, что за разговор водителя по телефону за рулем, маршрутнику будет грозить штраф в 1500 рублей. За курение за рулем предусмотрен штраф в размере 500-1000 рублей.

Также можно позвонить по следующим номерам:

По вопросам работы межмуниципальных и пригородных маршрутов обращайтесь по номеру 65-03-58

По вопросам работы троллейбусов обращайтесь по номеру 999-734

По вопросам работы трамваев обращайтесь по номеру 999-653

Телефон дежурной части Управления ГИБДД УМВД по Томской области: 66-44-22, 66-44-24

Телефон Роспотребнадзора по Томской области: 26-03-90. Горячая линия: 8-800-350-44-55

Телефон Управления государственного автодорожного надзора по Томской области: 55-62-19

Метки: Томск, Томская область, жалобы, центр контроля пассажирских перевозок, новая маршрутная сеть