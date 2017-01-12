Томичи искали в «Яндекс» «лабутены» и «любовь»

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В 2016 году томичи чаще всего запрашивали в поисковике «Яндекс» значения слов «счастье», «глютен» и лабутены, сообщила пресс-служба компании. В 2015 году томичи чаще запрашивали значения слов «любовь», «игил» и «СНИЛС».

В день томичи делают около 1,5 миллионов запросов в «Яндексе».

Добавим, что, согласно другому исследованию, чаще всего пользователи «Яндекса» запрашивали информацию о выборах в России и США, о крушении самолета в Ростове, об убийстве няней ребенка в Москве, об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также данные о новых iPhone и лабутенах.

Самыми популярными персонами стали президент США Дональд Трамп, актер Леонардо Ди Каприо, советский эстрадный певце Валерий Ободзинский, российском исполнитель Сергей Лазарев. Также среди имен скончавшиеся в этом году президент Узбекистана Ислам Каримов, журналист Павел Шеремет, британский актер Алан Рикмани певец Дэвид Боуи.

Самыми популярными женщинами в поисковых запросах на «Яндекс» были телеведущие Ксения Собчак и Ольга Бузова, советская манекенщица Регина Збарская, актрисы Марго Робби, Наталья Крачковская и Ирина Ефремова, Хиллари Клинтон и жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания, певица Алиса Вокс и нарушительница ПДД Мара Багдасарян.

Согласно запросам «Яндекса», самыми популярными фильмами в этом году стали «Отряд самоубийц», «Дэдпул», «Иллюзия обмана 2», «Бэтмен против Супермена», «Люди Икс: Апокалипсис», «Черепашки-ниндзя 2», мультфильмы «Тайная жизнь домашних животных», «Зверополис», «Кунг-фу панда 3», а также российская картина «Экипаж».

Свое исследование «Яндекс» провел, изучив запросы по России в целом и отдельно в 17 регионах страны.

Метки: Томск, Томская область, Яндекс, поиск в яндексе