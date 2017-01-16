Томичи и северчане почти не читают газет

В среднем на 1000 жителей Томской области приходится 122 выписанных издания, сообщает региональный филиал Почты России.Меньше всего газет приходится на жителей Томска и Северска.

Почта подвела предварительные итоги подписной кампании на первое полугодие 2017 года. Согласно проанализированным данным, больше всего подписчиков бумажных изданий проживает в Каргасокском, Парабельском и Верхнекетском районах. Там на 1000 жителей приходится от 300 до 400 выписанных изданий.

Меньше всего заинтересованы в получении информации на бумажных носителях жители Северска и Томска. На каждую 1000 человек подписку оформили на 31 и 64 периодических издания соответственно.

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