Томичей ждут морозы до -43 в выходные

Температура воздуха в Томской области в выходные понизится до -43 градусов, сообщает МЧС по региону со ссылкой на гидрометцентр.

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

«Всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провести комплекс предупредительных мероприятий. Населению рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, быть внимательными при эксплуатации печей и обогревательных электроприборов. Владельцам транспортных средств необходимо, по возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния», — говорится в сообщении.

Врачи дают несколько советов, чтобы избежать обморожения:

Держите ноги в тепле. Для этого придется расстаться с сапогами на шпильках: из-за узкой колодки они препятствуют нормальному кровоснабжению ступней, и ноги мерзнут гораздо быстрее. Носите в мороз валенки. Продумайте меню. Включите в меню мясо, рыбу, супы, каши. Еще курагу и бананы. В холода можно поесть что-нибудь «горячее». Например: острые блюда, перец чили, имбирь, корица, тмин и чеснок. Плотно завтракайте. Еда – это энергия, и большая ее часть потратится как раз на «обогрев» себя. Не пейте алкоголь. Он притупляет чувствительность, поэтому можно переохладиться, не заметив этого. Разогревающий эффект от алкоголя длится не более получаса, а потом наступает обратный эффект: чем больше выпили, тем сильнее потом замерзнете. В морозы, очень хорошо пить горячие травяные чаи, чай с имбирем или лимоном, а также горячий шоколад. Делай массаж. Мерзнут руки или ноги? Помассируйте их! Делайте массаж перед выходом на улицу и по возвращению в тепло. Дышите медленно. Сторонники дыхательных упражнений советуют: зимой вдыхать нужно медленно и не очень глубоко, это успокаивает нервную систему и позволяет быстрее адаптироваться к холоду. Защищайте щеки кремом. Щеки отмораживаются первыми, потому что на щеках самая тонкая кожа. На носу, кстати, она немногим толще. Поэтому эти места надо защищать кремами. Не стоит делать пилинги в морозную погоду: кожа от них сильно истончается.

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