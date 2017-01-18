Томичей просят помочь восьмикласснику попасть в Москву на операцию

Томичей просят помочь восьмикласснику Семену Тронову, которому необходима срочная операция в Москве по удалению опухоли в колене, сообщается на сайте фонда имени Алены Петровой.

Заболел Семен в 2016 году. До этого, как пишет мама мальчика, Семен любил играть в футбол, веселые игры, боль в ноге этого делать не позволяла. Врачи провели несколько обследований — оказалось, что это опухоль кости, да еще и в коленном сустав.

«Все планы, которые строили на отдых в Новогодние каникулы и предстоящее лето рухнули. Сейчас Семёну требуется операция в Москве, в ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», так как такие операции проводят только там. Ещё никак не могу свыкнуться с этой мыслью, что мой ребёнок тяжело болен, и я вынуждена обращаться за материальной помощью в благотворительный фонд», — пишет мама мальчика.

Операцию в Москве проведут бесплатно, по полису ОМС. Томичей просят помочь с покупкой билетов, белкового питания и оплатой проживания в столице. Требуется собрать порядка 100 тысяч рублей, сейчас собрано лишь девять тысяч.

Как помочь мальчику, можно прочитать здесь

Метки: Томск, Томская область, Семен Тронов, фонд имени Алены Петровой