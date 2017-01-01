Томичей приглашают отпраздновать новогодние каникулы в Горсаду

Развлекательные мероприятия с участием аниматоров и сказочных персонажей, конкурсы и мастер-классы будут проходить на территории Городского сада ежедневно. Участие бесплатное, сообщает пресс-служба мэрии.

1 января в 15:00 томичи могут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучастие в играх и конкурсах, рассказать приготовленные стихи, спеть песни и поводить хороводы вокруг елки.

2 января в 13:00 в Горсаду пройдет спортивная эстафета.

3 января в 13:00 все желающие смогут построить своего снеговика или фигуру изо льда и поучаствовать в конкурсе.

4 января с 13:00 на ледовом катке пройдет катание со сказочными героями, а 5 января в 15:00 гости из сказок приглашают юных томичей потанцевать и поиграть вместе.

6 января в 13.00 дети и их родители вместе сделают самую большую раскраску, рисуя на снегу. В Рождество, 7 января, в 13:00 в парке пройдет забег Дедов Морозов, игры со Снегурочкой и мастер-класс от главного зимнего волшебника.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Метки: Томск, Томская область, Горсад, Новый год