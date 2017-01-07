Томичей приглашают на массовые колядки в Университетской роще

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7 января, в первый день Святок, по народному календарю, в Университетской роще пройдут колядовщики со звездами и другими атрибутами новогодних гуляний. Праздничное шествие начнется в 14 часов от площади Ленина, 8 и завершится в Университетской роще, сообщает пресс-служба ТГУ.

Организаторы мероприятия — участники молодежной студии русской культуры «Улица» и арт-проект «Васильев вечер». Они же приглашают всех желающих присоединиться к шествию.

«Звезды, месяц, фонари и колокольчики - приветствуются! А колядки послушать, да и подпеть каждый сможет!», — отмечается в сообщении.

Для сведения. Святки – главный зимний праздник в народном календаре, знаменующий переход от старого года к новому. Святки длились две недели, начинаясь в рождественский сочельник (6 января) и завершаясь в день Крещенья (19 января). Весь святочный период был насыщен разнообразными обрядами и ритуализованными действами, к которым были причастны все члены деревенской общины.

Метки: Томск, Томская область, ТГУ, Рождество, Святки, коляда