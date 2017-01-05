Томичей приглашают на акцию «Подари новогоднее чудо детям»
Томское региональное отделение Российского детского фонда собирает средства для помощи семье Горбуновых.
В воскресенье, 8 января, с 14.00 до 16.00 в ТРК «Мегаполис» (пр. Ленина, 217, строение 2) Томское региональное отделение Российского детского фонда проведет благотворительную акцию «Подари новогоднее чудо детям».
Планируется осуществление сбора денежных средств на семью Горбуновых, а именно, на определение диагнозов троим детям со сложно диагностируемыми заболеваниями. Чтобы спасти детей, необходимо безотлагательное проведение генетических исследований для точного определения диагноза и их дальнейшего лечения, стоимость которых составляет 310,0 тыс. рублей.
В программе благотворительной акции: философские размышления на тему Детства и Дружбы, Добра и Неравнодушия; хореографические этюды; песни; романсы; мастер-классы; сладкие угощения; розыгрыш призов.
Метки: Томская область, Томск, Российский детский фонд, благотворительность, лечение детей, семья Горбуновых
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
Не знаю...читает ли кто-нибудь комментарии. Но цензура есть....Понимаю. что меня забанят за моё отношение к матерям, которые играют в мам. То есть- это те мамы, которые уходят утром на работу-дети спят, приходят мамы с работы-дети спят.....А женщины не знают, что дети до 7 лет подражают родителям( а родителей дети не видят!) В кого они пойдут? Посмотрите в залах суда- на детей таких мам...Ой, как не любят матери моё разоблачение их равнодушного отношения к детям! Детей-сейчас ещё меньше любят в России и во всём мире...Почему? А растёт преступность! Матери говорят, что денег у них нет...А зачем родила??Твои дети будут наркоманами, убийцами, хулиганами, уйдут в тюрьму...И всегда матери в таком случае винят только детей и кричат:"Тянулась..тянулась! Ночей не спала, а они!" А ты ночью спи хорошо, а проснёшься- ребёнка на руки. Мальчика носить на руках-весь день до 3 его лет....Больше нельзя- станет девочкой, слабой...Девочку надо носить на руках 7 лет...каждый день.Спит-не спит-на руках....Трудно....А хотите иметь дочь-проститутку? Все не ношенные матерями девочки-становятся проститутками или шлюшками...разваливают семьи...их дети- преступники.Вот почему растёт преступность. Все кричат о ворах министрах, ворах-генералах, мэрах, губернаторах....А кто их матери??? Как их матери НЕ носили на руках? ВСЕ злодеи мира и все Гении мира-это не любимые дети материй. Если мама любит своих детей- дети никогда не будут талантливыми...Потому что талант и Гений-это ненормальное развитие организма...отход от Природы. А у нас советуют матерям...психологи...как воспитать талант у детей. Смешные!!!! Посмотрите в природу планеты...Вам не дано знать, что все таланты рождаются с маниакально-депрессионным психозом и заболевают по вине равнодушия к ним матерей -нервно-психическим расстройством "донжуанизм". Вот и все свойства характера Гениев...Наполеон, гитлер, ленин, бвльзак, Лев Толстой, Чингисхан, наш Путин. Черчилль, все великие писатели, все великие спортсмены имели эти болезни! ВСЕ, исключений нет. Зигмунд Фрейд, который придумал "пустышку"...психологию....имел обе эти болезни, а не знал...Лермонтов в Печорине показал свои две болезни. Его роман-медицинский...психиатры должны изучать. А у нас роман "герой нашего времени"-изучают дети...Офицеры-современники лермонтова-все прочитали его роман и возненавидели и Печорина и Лермонтова. Потому что тогда честь была превыше всего, а Печорин- это подлец без чести и совести...но он-это Лермонтов.Кто его мать? истеричка, люто ненавидевшая мужчин. И после изгнания из семьи капитана Лерманта- бабка и мать сфокусировали ненависть к мужчинам на Мише. А он ничего не понял...и любил свою истеричку-мать
Путриоты, шаг вперёд. Прокомментируйте пожалуйста, как в стране, когда не хватает денег на больных детей можно организовывать украшение Москвы в "итальянском стиле?" Сколько можно было на эти деньги вылечить больных детей?
Московские власти выделили на празднование Нового года и Рождества как минимум 3 млрд руб., подсчитал РБК. В эту сумму входят украшения в итальянском стиле и гирлянды как на Елисейских Полях в Париже.
Как подпрыгивали от радости путриоты, когда посадили Ходорковского. думали бедолаги-теперь заживем богато. Почему бы и остальных не проверить на предмет происхождения денег? Ни один, порядочный миллиардер в мире не будет тратить честно заработанные миллиарды долларов на свадьбу. А, что в таком случае делают 86 процентов ничтожных рабов? Возмущаются? Правильно-лают на Запад и млеют от своего мнимого величия.
Надо бы потребовать от пахана в Кремле, чтобы перестал бороться с бандеровцами и террористами, а наконец-то, озаботился проблемами больных детей в собственной стране.
Свадьба века
Самым громким событием уходящего года стала свадьба сына Михаила Гуцериева. Не случайно мероприятие, на которое был потрачен миллиард долларов, в СМИ окрестили «свадьбой века».
В 2016 году семья Гуцериевых заняла первую строчку в рейтинге богатейших семей России. Ее состояние за год увеличилось в 2,5 раза — до $9,8 млрд, сообщает Forbes. Принадлежащая Гуцериевым группа «БИН» за год провела сделок на общую сумму $1,5 млрд − покупались банки, пенсионные фонды, девелоперские и нефтяные компании. Кроме того, Михаил Гуцериев заработал $700 млн, реализовав опцион на нефть.В семью входят основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев и племянник Микаил Шишханов. Доли в компаниях группы также есть у сына Гуцериева − Саида, но, как отмечает Forbes, реального участия в бизнесе он пока не принимает и в список богатейших россиян не входит. Подконтрольная Гуцериевым группа «Сафмар» (ранее БИН) за год провела сделок на общую сумму $1,5 млрд, купив банки, пенсионные фонды, девелоперские и нефтяные компании. Деньги на сделки Гуцериевы брали из накопленного за границей резерва, отмечает Forbes.
Пышная и весьма дорогостоящая свадьба, которую для своего сына 26 марта устроил российский олигарх Михаил Гуцериев, привлекла внимание многих отечественных и зарубежных СМИ. На организацию этого знаменательного вечера для своей семьи и гостей бизнесмен потратил более миллиарда долларов.