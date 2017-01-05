Томичей приглашают на акцию «Подари новогоднее чудо детям»

Томское региональное отделение Российского детского фонда собирает средства для помощи семье Горбуновых.

В воскресенье, 8 января, с 14.00 до 16.00 в ТРК «Мегаполис» (пр. Ленина, 217, строение 2) Томское региональное отделение Российского детского фонда проведет благотворительную акцию «Подари новогоднее чудо детям».



Планируется осуществление сбора денежных средств на семью Горбуновых, а именно, на определение диагнозов троим детям со сложно диагностируемыми заболеваниями. Чтобы спасти детей, необходимо безотлагательное проведение генетических исследований для точного определения диагноза и их дальнейшего лечения, стоимость которых составляет 310,0 тыс. рублей.

В программе благотворительной акции: философские размышления на тему Детства и Дружбы, Добра и Неравнодушия; хореографические этюды; песни; романсы; мастер-классы; сладкие угощения; розыгрыш призов.

Метки: Томская область, Томск, Российский детский фонд, благотворительность, лечение детей, семья Горбуновых