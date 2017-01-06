Томичей предупреждают об опасности падения сосулек с крыш

Спасатели рекомендуют томичам соблюдать осторожность и, проходя вдоль зданий, обращать внимание на образовавшиеся наледи и сосульки, обходить места возможного их падения. Особое внимание нужно уделить детям, побеседовав с ними о безопасности, сообщает региональное МЧС.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны», — говорится в сообщении МЧС.

Томичи, в свою очередь, в соцсетях жалуются на опасные крыши.

Добавим, согласно ст. 8.1 КоАП Томской области, нарушение правил содержания фасадов влечет наложение административного штрафа для физических лиц в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч рублей, на юридических лиц – 200 тысяч рублей.

Метки: зима, крыши, наледь, сосульки, травмы, уборка, УК, Томск, МЧС