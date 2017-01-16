«Томь» выплатит «Турухану» 4,6 млн рублей

Красноярский арбитражный суд удовлетворил иск авиакомпании «Турухан» к футбольному клубу «Томь». Клуб заплатит компании 4,6 млн рублей за аренду самолета, сообщается в электронной картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что три компании обратились в Арбитражный суд Томской области с исковыми заявлениями в отношении футбольного клуба «Томь».

Напомним, у «Томи» проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки клуба не получали зарплату с середины лета. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» из-за долга в 39 млн рублей по налоговым платежам.

Сейчас «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, часть легионеров планирует покинуть команду. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов говорит о том, что вероятнее всего команда будет доигрывать сезон молодежным составом. 20 декабря прошла встреча с руководством «Томи». Сергей Жвачкин подчеркнул, что футбольный клуб продолжит свое существование. Деньги, по предварительным данным, перечислят в январе.

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