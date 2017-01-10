«Томь» покинули уже восемь футболистов основного состава
Их место, по мнению главного тренера Валерия Петракова, могут занять игроки молодежного состава.
Томский клуб покинули Огнен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Антон Коченков, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин, сообщает «Чемпионат».
«Некоторые футболисты «Томь» покинули, — приводит «Чемпионат» слова Валерия Петракова. — Будем думать, как заменить ушедших игроков. Покупки? Будем разговаривать. Если стороны согласятся, и будут помогать нам за определённые деньги, будет хорошо. Конечно, не стоит рассчитывать на дорогостоящих иностранцев. Будем ориентироваться на наших футболистов. Обратим внимание на наш дублирующий состав. Сделаем всё, чтобы соответствовать уровню РФПЛ. Будем стараться остаться в Премьер-Лиге. По крайней мере, мне бы этого хотелось».
По словам Петракова, перед Новым годом у него состоялся разговор с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, который пообещал начать погашать задолженности перед футболистами с 16 января.
Метки: Томская область, Томск, «Томь», невыплата зарплат, погашение долгов, уход футболистов, молодежный состав, Валерий Петраков, Сергей Жвачкин
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ВАЛИТЕ и быстрее. Я только раз что эти кривоногие расходятся
Бабки надо в разумных пределах тырить, а не как руководство Томи, хапает и ртом и ..опой, у Киселя харя уже в дверь не пролазиет, и кто такого жиртреста гендиректором клуба поставил, наверное президент Жвачкин, ярый поклонник футбола, настольного и застольного!!!!