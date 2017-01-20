«Томь» обязали выплатить долги девятерым футболистам

Такое решение приняла палата по разрешению споров Российского футбольного союза.

ФК «Томь» обязана выплатить долги футболистам Кузнецову, Тишкину, Ярмолицкому, Дудиеву, Жирову, Самодину, Дьякову, Коченкову, Тену. Томский клуб должен выплатить своим бывшим футболистам долги по зарплате, по премиям, проценты по этим долгам. Ряду игроков положены также компенсации за досрочное расторжение контракта, за аренду жилья, за медицинские расходы.

До погашения всех задолженностей для томской команды введен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Томь» в случае исполнения обязательств перед футболистами.

В настоящее время «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, часть легионеров планирует покинуть команду. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов говорит о том, что вероятнее всего команда будет доигрывать сезон молодежным составом. 20 декабря прошла встреча с руководством «Томи». Сергей Жвачкин подчеркнул, что футбольный клуб продолжит свое существование. Деньги, по предварительным данным, перечислят в январе.

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