Теплая погода ожидает томичей в новогоднюю ночь

Теплая погода с небольшими осадками ожидают томичей в новогоднюю ночь, рассказала ТВ2 начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

«В Томске 31 декабря ожидается небольшой снег, возможна слабая метель. Температура ночью -11...13ºС. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами возможно усиление до 14 метров», — рассказала Светлана Рюхтина.

По ее словам, новогодние каникулы будут теплыми, обильные снегопады не прогнозируются.

«1 января днем ожидается -6..-8ºС. Возможны небольшой снег, усиление ветра до 13-15 метров в секунду. До 5 января днем будет от -6...-10ºС, ночью — от -10...-15ºС», — добавила Светлана Рюхтина.

Метки: Томск, Томская область, прогноз погоды, новогодняя ночь