Свиной грипп в Томской области не выявлен

В Томской области регистрируется сезонный грипп А, вирусов свиного гриппа в регионе не выявлено, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сезонный грипп А (H3N2) среди госпитализированных подтвержден у взрослых в трех случаях, у детей — в девяти случаях, — отметила Ольга Иванникова. — Врачи оценивают их состояние как стабильное (легкая и средняя степень течения заболевания), тяжелых форм и летальных случаев не зафиксировано».

Сейчас на стационарном лечении находятся 258 человек. С симптомами простудных заболеваний обратились больше 6000 человек.

Помимо сезонного гриппа А, продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы. В эпидсезонах прошедших лет вирусы гриппа начали регистрироваться в аналогичный период года.

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