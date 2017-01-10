vika1
«Сугробы за Локтя!» или действенный способ борьбы со снегом
17:28 10.01.2017
Тэги: Новосибирск, сугробы за Локтя
Сугробы за Локтя! После того, как этот лозунг появился на образовавшейся на парковке в центре города огромной куче снега, его убрали буквально на следующий день, сообщает сайт news.ngs.ru
Надпись «Сугробы за Локтя!» сделал новосибирец Андрей Афанасьев и заснял это на видео.
«Хотя бы на примере отдельно взятого сугроба, на месте которого должна быть стоянка, я хотел, чтобы власти поработали как надо», — пояснил мотив поступка Андрей Афанасьев.
Метки: сугробы за Локтя,Новосибирск
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жалко, что комментарии никто кроме управителя сайта не читает....Мэр- посмотрите на его мордоворот! Спит на ходу!!!Он приходит к 12 часам дня в свой дом и в кабинете укладывается спать.. Я заметил, потому что я ПАТРИОТ города, что Мэр приезжает на работу всегда поздно. А вы про снег...Наивные люди...Мэр работает по-советски! спит на ходу...Я помню, что все директора заводов в СССР в Томске- появлялись на своих местах...в кабинетах -один раз в неделю и начинали изображать рАБОТУ
... лозунг появился на образовавшейся на парковке в центре города огромной кучи снега,
1. Мозг лопнет при желании досконально понять прочитанное.
2. КУЧЕ! Хоспаде, подтяните уже правописание вообще и склонения в частности. Недоучки.
(лозунг появился на образовавшейся) (кучЕ)