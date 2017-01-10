«Сугробы за Локтя!» или действенный способ борьбы со снегом

Сугробы за Локтя! После того, как этот лозунг появился на образовавшейся на парковке в центре города огромной куче снега, его убрали буквально на следующий день, сообщает сайт news.ngs.ru

Надпись «Сугробы за Локтя!» сделал новосибирец Андрей Афанасьев и заснял это на видео.

«Хотя бы на примере отдельно взятого сугроба, на месте которого должна быть стоянка, я хотел, чтобы власти поработали как надо», — пояснил мотив поступка Андрей Афанасьев.

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