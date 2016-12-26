Строительство нового общежития ТГУ завершится до 2020 года

Томский государственный университет планирует завершить строительство нового общежитие к 2020 году, сообщил ректор вуза Эдуард Галажинский.

Ранее сообщалось, что к 2020 году ТГУ планировал строительство общежития на 800 мест на улице Федора Лыткина. Федеральный бюджет на это строительство выделил 1,1 миллиарда рублей. Однако руководство ТГУ решило в первую очередь построить общежитие в районе Московского тракта. Был объявлен конкурс на разработку проекта.

«Федеральная целевая программа рассчитана до 2020 года. Мы должны в 2017 году строительство начать, к 2020 году построить», — сказал ректор.

Из информации на сайте госзакупок следует, что данный участок расположен по адресу Аркадия Иванова, 20а и является федеральной собственностью. Здесь планируется построить два корпуса общежития (12 и 15 этажей), соединенные общим переходом, с подвалом и теплым чердаком. В общежитиях будут комнаты на одного и двух жильцов, душевые, гладильные, прачечные, учебные комнаты и кухни, а также актовый зал и столовые. Предусмотрены точки Wi-Fi и система безопасности, в том числе – видеонаблюдение.

В настоящее время ТГУ имеет семь студенческих общежитий. Большинство из них были построены в советское время. Открытие современного общежития — «Паруса»— произошло в 2014 году. На его строительство потратили 600 миллионов рублей из федерального бюджета и 360 миллионов рублей из средств университета. Общежитие «Парус» рассчитано на 1200 мест.

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