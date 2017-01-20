Стражи порядка ждут от томичей фото и видеоматериалы о незаконной торговле алкоголем

В рамках акции УМВД «На страже порядка 02» жителей Томской области просят оказать помощь в борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Для этого томичам нужно сообщить в полицию об известных фактах реализации незаконной алкогольной и спиртосодержащей жидкости, продаже алкоголя несовершеннолетним и розничной продажи таких напитков после 22.00. Сообщения с информацией о местах, где нарушается закон, личностях нарушителей, с фото и видеоматериалами нужно направлять на адрес электронной почты na_strazhe_poryadka_02@mvd.ru, сообщает пресс-служба мэрии.

Все поступившие сведения будут переданы в подразделения УМВД для проведения проверки и принятия мер реагирования. Информацию о результатах проекта томичи смогут узнать на официальном сайте УМВД России по Томской области.

В 2016 году сотрудники полиции на территории Томской области пресекли около 1100 административных правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждено 65 уголовных дел. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 160 тысяч литров спиртосодержащей продукции, а также оборудование, предназначенное для нелегального изготовления алкоголя.

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