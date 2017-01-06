Специалисты томского Роспотребнадзора изъяли из продажи около 20 литров спиртового лосьона
Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области в ходе внеплановых проверок изъяли из незаконной продажи около 20 литров спиртсодержащей жидкости — лосьона «Вита-Септ», сообщается на сайте ведомства.
«На 4 января 2017 года управлением Роспотребнадзора по Томской области проверен 121 объект торговли, снято с реализации 196 флаконов непищевой спиртсодержащей жидкости «Вита-Септ» в количестве 19,6 литра. Составлено два протокола об административном правонарушении», — говорится в сообщении.
Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приостановлении продажи непищевой продукции с содержанием этилового спирта выше 25 процентов, за исключением парфюмерии и жидкости для мытья стёкол, на 30 дней. Роспотребнадзор начал проверки по всей стране, включая и Томскую область. Депутаты городской думы, в свою очередь, жаловались на работу «Томскроспечати» и говорили, что в данных киосках можно приобрести с легкостью купить спиртосодержащие жидкости.
Проверки будут проходить месяц на территории всей области.
Тем, кто продолжит продавать запрещенную спиртосодержащую продукцию, грозит административное наказание по статье «незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» в виде штрафа. Кроме того, по решению суда возможна конфискация товара.
В середине декабря в Иркутске и области произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, скончались 77 человек, общее число пострадавших превысило 120 человек.
Метки: Томск, Томская область, настойка боярышника, томский Роспотребнадзор, массовое отравление настойкой боярышника,
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"Горком закрыт Все ушли на выявление спиртосодержащих жидкостей"