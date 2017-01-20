Сотрудники «Сибкабеля» ежедневно вывозят 1000 кубометров снега с улиц Томска

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АО «Сибкабель» направило свою технику на борьбу с сугробами на томских улицах, сообщает пресс-служба компании. Работники предприятия ежедневно вывозят около 1000 кубометров снега.

Ранее сообщалось, что в Томск пришли аномальные снегопады. Высота снежного покрова вдвое превысила норму. Мэр Томска Иван Кляйн призвал социальных партнеров помочь городу с уборкой снега.

АО «Сибкабель» очищает улицы, прилегающих к заводским территориям (ул. Пушкина, пересечение пр. Фрунзе и ул. Елизаровых, пл. Соляная и др.). На уборке задействовано 5 единиц техники и несколько десятков сотрудников предприятия.

«Мы видим, что спецтехника не успевает справляться, поэтому решили помочь не только городу, но и самим себе. Мы живём в этом городе, любим его, ходим по этим улицам, а значит, можем помочь привести их в порядок», – отметил директор АО «Сибкабель» Алексей Кочетков.

Метки: Томск, Томская область, Сибкабель, уборка снега,