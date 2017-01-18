Сотрудники ДПС помогли водителю и пассажиру отогреть заглохший автомобиль

Автомобиль заглох при температуре в минус 36 градусов на 10-м километре трассы Самусь-Томск.

Как сообщили пресс-службе областного ГИБДД, в дежурную часть поступила информация о том, что на 10-м километре автодороги Самусь-Томск сломался автомобиль и замерзают люди. Температура воздуха на тот момент составляла около 36 градусов мороза.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили двух замерзающих мужчин, попытавшихся самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта. Позже они пояснили полицейским, что являются работниками одного из предприятий поселка Красный Яр Томской области. Они ехали за запчастями для специальной техники, когда двигатель автомобиля неожиданно заглох.

Госавтоинспекторы оказали гражданам необходимую помощь, отогрели в служебном автомобиле, после чего мужчин пересадили в попутный автомобиль для оказания помощи в ремонте автомобиля.

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