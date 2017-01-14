Собаки из томских колоний учатся искать наркотики

Найти наркотики в табуретке, в водопроводной трубе, в тайнике на нарах — все это должна уметь служебная собака. У немецкой овчарки Верту и спаниеля Норы теперь есть специальные классы, где они могут тренироваться.

Учебные классы на базе колонии-поселения ИК-4 (в п. Дзержинское) появились совсем недавно, в декабре прошлого года. Для дрессировки оборудованы несколько помещений: камера ШИЗО, комнаты для длительного свидания и приема передач, а также жилая комната отряда.

«Сделали мы эти учебные классы для того, чтобы не обучать собак на начальном этапе в реальных условиях, — рассказывает начальник кинологической службы УФСИН по Томской области Константин Осокин. — Лучше чтобы сначала не было посторонних раздражителей. Два-три раза в неделю сюда приезжают кинологи со всех колоний области. У нас в каждой колонии есть собаки по поиску наркотических веществ. Учебные классы приближены к реальным помещениям в колонии. Например, для осужденных есть комната, в которую их родственники приносятся передачи. И у нас в учебном классе в подобной комнате специально лежат конфеты и печенье, чтобы помимо чистого запаха наркотика были побочные запахи. Также имитирована спальня для отряда осужденных. Оборудованы спальные места, тумбочки. Кроме того, специально сделаны места, в которых можно спрятать наркотики, например, в табуретку. Тут же рабочая одежда, которую носили осужденные, она имеет запах осужденных, собака потом при работе перестает реагировать на него».

Урок начинает с закладки «наркотика». Дальнейшие действия собаки зависят от кинолога.

«Закладывают не наркотики, а имитацию наркотика. Это специальный химический состав того или иного наркотика. Они абсолютно безвредны, химически инертны, пробовать на язык их конечно не нужно, но если собака его проглотит, то ничего с животным не случится. Это просто запах, не содержащий никаких наркотических веществ», — рассказывает Константин Осокин.

По словам начальника кинологического отделения ИК-4 Владислава Шворнева, норматива, за какое время собака должна найти наркотик, нет. Все зависит от особенностей собаки.

«Надо смотреть, как отрабатывает собака, заинтересована ли она в работе в этот момент. Также зсколько времени уйдет на поиск наркотика зависит от помещения, от того, сколько вещей и мебели в данной комнате. Главное, чтобы собака отработала каждый сантиметр, какую вещь, каждую тумбочку, каждую табуретку», — сказал Владислав Шворнев.

Методика обучения достаточна проста: собака ищет игрушку, а не наркотик. Все рассказы о том, что служебные собаки, которые ищут наркотики, сами наркоманы — это миф. Сначала собаке дают мяч, она привязывается к нему, а затем мячик прячут и дают поиграть только за положительный результат работы, то есть за правильно найденный запах. У собаки запах наркотика ассоциируется с удовольствием от игры любимым мячом. За мяч она и будет искать наркотики.

Согласно официальным данным, в 2016 году сотрудники томских колоний и следственных изоляторов с помощью собак изъяли 22,62 грамма наркотиков при перебросах и в посылках, предназначенных осужденным. В настоящее время руководство областного УФСИН планирует обустроить учебную комнату, имитирующую контрольно-пропускной пункт, начать дрессировку собак по поиску взрывчатых веществ, а также начать сотрудничать с полицейскими кинологами. Сейчас в колониях пока только одна проблема: нехватка кинологов. Узнать о вакантных должностях инструкторов-кинологов можно по телефону: 60-22-23.

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