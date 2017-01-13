Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП с детьми в Кисловке. Видео спасения детей

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении школы в Кисловке, 10 учеников и учитель которой заблудились в лесу, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. СКР начал проверку по данному факту.

«Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Спасение детей из леса

В настоящее время следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производится осмотр места происшествия, изымается документация, регламентирующая деятельность школы, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

В свою очередь, сегодня замгубернатора Чингис Акатаев уточнил, что директора школы уволят. Как пояснили в МЧС, директор школы заявлял спасателям, что дети найдены, а помощь им не нужна.

Метки: СКР, уголовное дело, дети потерялись в лесу на уроке физкультуры, Кисловка, Томск, Томская область