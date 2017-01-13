Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП с детьми в Кисловке. Видео спасения детей
Видео предоставлено ГУ МЧС по региону
Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении школы в Кисловке, 10 учеников и учитель которой заблудились в лесу, сообщает пресс-служба ведомства по региону.
Утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. СКР начал проверку по данному факту.
«Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
Спасение детей из леса
В настоящее время следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производится осмотр места происшествия, изымается документация, регламентирующая деятельность школы, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы.
Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.
В свою очередь, сегодня замгубернатора Чингис Акатаев уточнил, что директора школы уволят. Как пояснили в МЧС, директор школы заявлял спасателям, что дети найдены, а помощь им не нужна.
Метки: СКР, уголовное дело, дети потерялись в лесу на уроке физкультуры, Кисловка, Томск, Томская область
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
На что только не идут, чтобы свой бесстыжий зад прикрыть.
Даже детьми жертвовать готовы.
Расстрелять его нужно, а не уволить, причем, помпезно и показательно, чтобы другие внемли.