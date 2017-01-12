Следователи начали проверку ЧП с заблудившимися школьниками в Кисловке

Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка сообщения СМИ о том, что 12 января 2017 года в поселке Кисловка Томского района во время урока физкультуры десять учеников четвертого класса заблудились в лесу. Дети были обнаружены спустя шесть часов», — говорится в сообщении.

Следователи приступили к выяснению обстоятельств, изложенных в средстве массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали.

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