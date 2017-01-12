Скорая помощь-грейдер появилась в Тимирязево

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В Томской районной больнице появилась чудо-техника. К одной из машин скорой помощи водители добавили ковш для расчистки снега, сообщает агентство Интерфакс-Сибирь.

«Из-за сильных снегопадов появилась проблема подъезда машин к больнице, по территории тоже было тяжело передвигаться. Поэтому решили установить ковш для расчистки снега на одну из машин, придумали и сделали это своими силами, никаких распоряжений «сверху» не было», — рассказал водитель коллегам.

По его словам, на вызовы пока что выезжают машины без ковша.

Напомним, что 11-го января мэр Томска Иван Кляйн призывал томичей помочь «Спецавтохозяйству» с уборкой снега.

«В городе сложилась неординарная ситуация в связи с обильными снегопадами, продолжающимися с начала зимнего сезона. По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 сантиметров. Таких аномальных осадков не было в нашем городе 18 лет», — говорится в обращении мэра к томичам.

ОГАУЗ «Томская районная больница» располагается в поселке Тимирязевском, относящемся к Томску. Медучреждение обслуживает более 85,5 тыс. пациентов.

Метки: уборка снега, Томск