Синоптики предупреждают томичей о метелях и снегопадах в первые дни нового года

1 и 2 января в Томской области ожидаются метели и мокрый снег, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается снег, местами сильный снег, днем осадки в виде мокрого снега, продолжительные метели, усиление ветра 16–21 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.

Населению рекомендуется соблюдать меры личной безопасности.

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