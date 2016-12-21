Сигареты могут подорожать до 220 рублей
Пачка сигарет в 2017 году может подорожать до 220 рублей, об этом сообщают «Известия». По информации издания, причина роста цен — очередное повышение акцизов на табачную продукцию в 2017 году.
«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в документе.
В обращении отмечается, что во внимание принимался только рост акцизов, никакие иные факторы не учитывались. Вместе с тем в ведомстве не указали, от какой базовой цены отталкивались при подсчетах.
В письме замглавы МВД РФ также отмечается, что значительный рост акцизов может вызвать увеличение потока нелегальной продукции из стран-членов Таможенного союза, в частности Казахстана и Белоруссии, где сигареты на 30 процентов дешевле, чем в России.
С начала 2017 году в силу вступают поправки в Налоговый кодекс, согласно которым минимальный акциз на табачную продукцию увеличивается на 26 процентов. Как ранее сообщали СМИ, сначала планировалось, что сбор вырастет с 1680 до 1930 рублей на тысячу сигарет, однако позднее министерство финансов приняло решение проиндексировать последний показатель на 10 процентов, в итоге минимальный акциз на тысячу сигарет составит 2123 рубля. Кроме того, с 13 до 14,5 процента будет повышен адвалорный компонент акциза, и налоговая нагрузка на табак дополнительно возрастет.
Метки: Томск, Томская область, сигареты, акцизы, подорожание сигарет,
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Оборзели что ли, совсем? А они не думали, что может и народный бунт произойти? Причина-то для этого веская...
Этот Путин с Медведевым - два гондона штопанных!!!
Как интересно получается, если применить школьную программу. Акциз за пачку повышают (2123р-1680р и делить на 20 сигарет в пачке) на 22 рубля. Если ничего не менять, то максимальная розничная цена пачки самых дешевых сигарет должна вырасти до 90 рублей.
Известия откровенно готовят почву для второго табачного бунта? Где прокуратура и уголовное дело на главного редактора за неприкрытый экстремизм?
Завтра вы узнаете всё Смотрите пресс-конференцию А потом в телешоу смотрите уточнения трактовкой улыбок ,пауз ,ударений и положений пальцев.