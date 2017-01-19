Школьников 7-11-х классов протестируют на предрасположенность к наркотикам

В 2017 году администрация Томской области продолжит финансирование и проведение в школах тестирования на принадлежность к группам риска, в которых дети склонны к употреблению наркотиков, сообщает пресс-служба «белого дома».

«В этом году мы обязательно продолжим социально-психологическое тестирование школьников 7-11-х классов на предрасположенность к немедицинскому употреблению наркотиков. На эти цели в областной программе профилактики правонарушений и наркомании предусмотрено 330 тысяч рублей», — отметил Игорь Толстоносов.

Социально-психологическое тестирование проводится в Томской области с 2014-го года. Проходит оно анонимно и позволяет выявить детей, у которых, например, проблемы в общении с родителями и сверстниками, слабая стрессоустойчивость или высокая подверженность внешнему влиянию. Эти и другие факторы, по мнению психологов, могут подтолкнуть их к употреблению наркотиков. В случае выявления таких ребят в школе усиливается профилактическая работа, педагогов дополнительно обучают с участием наркологов и психологов.

В 2016 году социально-психологическое тестирование прошли 30 тысяч школьников. На дополнительно выделенные средства также удалось провести аналогичные опросы 3,5 тысячи учащихся техникумов и 22 тысяч студентов вузов.

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