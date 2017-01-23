Школа межэтнической журналистики объявляет набор слушателей в Томске
На фото: выпускники школ 2016 года в Москве
Занятия будут проходить одновременно в 23 регионах России. В Томске школа пройдет второй раз, занятия проводятся на базе телекомпании ТВ-2. Куратор школы: журналист ТВ-2 Юлия Корнева.
Города, где пройдут школы: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Калининград, Красноярск, Махачкала, Нижний Новгород, Новосибирск, Псков, Самара, Саранск, Сыктывкар, Томск, Чебоксары, Улан-Уде, Элиста и Якутск.
Молодые журналисты познакомятся с этнокультурным многообразием России, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста. Слушателям курса помогут сориентироваться в юридических аспектах профессии: как избежать обвинений в «экстремизме», «разжигании национальной и религиозной розни» на реальных примерах и с помощью профессиональных юристов. Будут встречи с диаспорами, со специалистами по изучению малочисленных народов и вымирающих сибирских языков и выезд в небольшую этно-экспедицию.
Значительная часть учебного времени будет посвящена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы на сайте ТВ2 и федеральном сайте гильдии Межэтнической журналистики nazaccent.ru. В процессе занятий школы пройдут видеоконференции со студентами-журналистами других регионов.
По окончании обучения студенты курса «Опыт освещения межнациональных отношений молодыми журналистами» получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной конференции, которая пройдет в июле в Москве, а также в пресс-туре в один из национальных регионов РФ.
Занятия бесплатны. Продолжительность обучения — три месяца. Занятия начнутся с 11 февраля, и будут проводиться раз в неделю по субботам (два часа).
Требование к слушателям: студенты профильных факультетов и молодые журналисты в возрасте до 28 лет, интересующиеся этнокультурной и межэтнической тематикой.
Набор в группу ограничен: от 8 до 15 человек. Прием заявок по почте: korneva2@ mail.ru или по телефону 541-901.
В письме необходимо указать ФИО, название учебного заведения и курс или место работы, дату рождения, телефон для связи.
Проект осуществляет Гильдия межэтнической журналистики при господдержке, выделенной в качестве президентского гранта на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.
Метки: Томск, Томская область, Гильдия межэтнической журналистики, ТВ-2, школа межэтнической журналистики
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Уау! Так вы - телекомпания!!! Простите, а на какой вы кнопке в телевизоре?