СХК: «Росатом» не обсуждает открытие Северска

Сибирский химический комбинат опровергает информацию об открытии Северска.

Ранее мы сообщали, что 12 января Северск посетил глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Он провел совещание, на котором, по информации двух источников ТВ2, знакомых с ситуацией, шел разговор о вероятном открытии города Северска в 2018 году.

«На совещании в АО «СХК», в котором 12 января 2017 года принял генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, речь об открытии ЗАТО Северск в 2018 году не велась. Информация, размещенная на сайте ТВ-2, не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба СХК.

В октябре 2015 года мэр Северска Григорий Шамин заявлял, что Северск могут открыть через пять-семь лет. В том же году Министерство экономики предложило с 1 января 2016 года запустить процедуру упразднения ЗАТО. Ведомство захотело рассекретить шесть территорий: Северск Томской области, Новоуральск Свердловской области, Зеленогорск Красноярского края, Заречный Пензенской области, поселок Звездный Пермского края, и поселок Локомотивный Челябинской области.

Все без исключения территории выступили против этого решения. Губернатор Сергей Жвачкин заявлял, что открывать Северск рано. Власти самого Северска после информации из Минэкономразвития высказались против, отметив, что при открытии города бюджет потеряет до 900 млн рублей. Северчане, в свою очередь, собирали в интернете подписи против открытия их города. Тогда, в 2016 году, «Росатом» и Минобороны выступали против упразднения ЗАТО. При этом «Росатом» не исключал возможность «открыть» несколько городов после 2017 года с условием, что население не будет возражать.

Метки: открытие города, ЗАТО Северск, Томск, Томская область, СХК, Росатом