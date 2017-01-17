Шесть фирм в Томске могут заниматься коллекторской деятельностью

С 1 января коллекторскую деятельность могут вести лишь компании, включенные в госреестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. Сейчас в реестре 26 коллекторских агентств, томских компаний в нем нет, но у шести фирм есть филиалы компаний в Томске.

«С 1 января вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях в статью 14.57. В статье четыре части, одна из которых регулирует деятельность коллекторских фирм, не вошедших в федеральный реестр. С 1 января они просто не должны работать. Если к томичам придут сотрудники из подобной фирмы, то они должны обратиться в службу судебных приставов», — сообщила ТВ2 сотрудница пресс-службы судебных приставов Татьяна Томрачева.

По ее словам, пока заявлений о включении в Госреестр от томских фирм в региональное УФССП не поступало.

Сейчас коллекторской деятельностью в Томске могут заниматься фирмы «Сентинел», «Первое коллекторское бюро», «Агентство Кредит Финанс», «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР».

Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн рублей, а физическим лицам, самовольно ведущим такую деятельность, грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Кроме того с 1 января деятельность коллекторов регламентируется законодательно. Теперь они могут лично общаться с должником, звонить ему, отправлять смс и любые другие сообщения лишь с 08:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 — в выходные и праздники. Наносить личный визит теперь можно не чаще 1 раза в неделю, звонить — не чаще 1 раза в день, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Отправлять смс и иные сообщения коллекторы смогут не чаще 2 раз в день, 4 — в неделю и 16 — в месяц.

В законе также указано, что любое взаимодействие с третьими лицами (родственниками, соседями, коллегами должника) возможно только с его согласия, а также если эти самые третьи лица не выразили свое несогласие.

Чтобы попасть в реестр, коллекторам необходимо подать копии учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ (взыскание должно быть основным видом деятельности), сведения о размере чистых активов с приложением бухгалтерской отчетности, а также копию договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при взыскании долгов.

Добавим, что по прогнозам Федеральной службы судебных приставов, количество коллекторских агентств может уменьшиться с 553 тысяч организаций до 10 тысяч.

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