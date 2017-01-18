Сергей Точилин: Слухи об открытии Северска — кухонные измышления

Гендиректор СХК опроверг разговоры об открытии Северска и отметил, что объекты комбината охраняются в соответствии с нормами.

Отвечая на вопрос о возможном открытии городской контролируемой зоны ЗАТО Северск, гендиректор СХК Сергей Точилин отметил, что она создана постановлением правительства России, и только правительство имеет право ее отменить.

«Для того чтобы что-то изменить, — сказал Точилин, — нужна соответствующая инициатива, какие-то мероприятия и так далее. Никто сегодня не выступает ни с какой инициативой по поводу открытия города. А дебаты, которые периодически происходят или кто-то преподносит в СМИ, что там что-то обсуждается, что какие-то сроки назначаются — это абсолютно не имеет под собой какого-то основания. Это чьи-то кухонные измышления. Не более того».

Отвечая на вопрос корреспондента ТВ2 о том, потребуется ли дополнительное усиление охраны объектов СХК в случае открытия городской контролируемой зоны, Сергей Точилин отметил, что все территории комбината охраняются в соответствии с нормами и правилами. И пока нет никакой ясности с открытием города, обсуждать этот вопрос незачем.

Напомним, что ранее мы сообщали о возможном открытии Северска уже в 2018 году.

Метки: Томская область, Томск, Северск, СХК, Сергей Точилин, открытие города